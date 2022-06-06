Зеленський розповів, чим небезпечний прорив російських військ на Донбасі

Ситуація в Україні може значно погіршитися після прориву російських військ на Донбасі. У такому випадку окупанти можуть повернутися на північ і розширити наступ на південь країни.

"Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно, кудись далі може піти, якщо це може перейти на південь, ракетні удари по центру, по нашим стратегічним підприємствам. Може бути повернення і на ті території, які були окуповані частково",-заявив глава держави.

Він також додав, що плани Росії поки прорахувати складно, а від окупантів "невідомо чого чекати".