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Зеленський розповів, чим небезпечний прорив російських військ на Донбасі

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 17:27
Зеленський розповів, чим небезпечний прорив російських військ на Донбасі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Ситуація в Україні може значно погіршитися після прориву російських військ на Донбасі. У такому випадку окупанти можуть повернутися на північ і розширити наступ на південь країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

"Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно, кудись далі може піти, якщо це може перейти на південь, ракетні удари по центру, по нашим стратегічним підприємствам. Може бути повернення і на ті території, які були окуповані частково",-заявив глава держави.

Він також додав, що плани Росії поки прорахувати складно, а від окупантів "невідомо чого чекати".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найскладнішими напрямками зараз є Запорізька область і район Сєвєродонецька.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України Донбас
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