Зеленський розповів, чим небезпечний прорив російських військ на Донбасі
Ситуація в Україні може значно погіршитися після прориву російських військ на Донбасі. У такому випадку окупанти можуть повернутися на північ і розширити наступ на південь країни.
Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.
"Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно, кудись далі може піти, якщо це може перейти на південь, ракетні удари по центру, по нашим стратегічним підприємствам. Може бути повернення і на ті території, які були окуповані частково",-заявив глава держави.
Він також додав, що плани Росії поки прорахувати складно, а від окупантів "невідомо чого чекати".
Нагадаємо, Зеленський заявив, що найскладнішими напрямками зараз є Запорізька область і район Сєвєродонецька.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.