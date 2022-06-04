Коли Україна повною мірою перейде в контрнаступ: відповідь Арестовича

Українська армія може повною мірою перейти в контрнаступ у другій половині червня або в серпні. Все залежить від поставок західних озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для DW .

"Тільки після того (почнеться контрнаступ, - ред.), як зброя надійде в достатній кількості, щоб ми сформували щонайменше 4-5 повноцінних бригад, які зможуть перейти в наступ. За темпами - це друга половина липня або серпень", - зазначив він.

Нагадаємо, з кінця травня українські війська перейшли в контрнаступ на окремих ділянках на півдні країни. Зокрема, було просування на кілька кілометрів в районі Давидова Броду.

Водночас у Міністерстві оборони пояснили, що деталі контрнаступальних операцій не розголошуються, поки військові остаточно не закріпляться на тих чи інших позиціях.

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