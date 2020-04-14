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У ВООЗ заявили про можливий рецидив коронавірусу

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 09:23
У ВООЗ заявили про можливий рецидив коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com)

У частини тих, що вилікувалися, пацієнтів відсутня відповідь антитіл

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що не всі люди, які одужують від коронавірусу, мають антитіла для боротьби з повторним зараженням. Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, передає CNBC.

Зокрема, фахівець ВООЗ по COVID-19 Марія ван Керкхове зазначила, що у частини тих, що вилікувалися, пацієнтів відсутня відповідь антитіл, в той час, як у інших рівень відповіді був високий.

Разом з тим, вона додала, що це не означає наявність імунітету до повторного зараження COVID-19 у другої частини обстежених.

Щоб зрозуміти, чи створюється у перехворілих імунітет, і як довго він може захищати, потрібно перевірити більше людей, що одужали.

Нагадаємо, дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус.

РБК-Україна писало, що ведучий вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Також раніше в ВООЗ говорили, що у світі працюють над більш, ніж 20 вакцинами від коронавірусу.

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