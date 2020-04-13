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У Південній Кореї визначили 38 антитіл для нейтралізації коронавірусу

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 11:28
У Південній Кореї визначили 38 антитіл для нейтралізації коронавірусу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих

Дослідники з Південної Кореї змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус. Про це повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї, передає Yonhap.

Як наголошується, позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих.

"Всі отримані зразки, зокрема 14 з них, володіють сильними, нейтралізуючими коронавірус властивостями", - йдеться в повідомленні.

При цьому в найближчому часі буде проведено ряд поглиблених тестів, у тому числі на лабораторних тварин, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19.

Зазначимо, провідний вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні. Також раніше у ВООЗ говорили, що у світі працюють над більше, ніж 20 вакцинами від коронавірусу.

Разом з тим, додамо, що в МОЗ України назвали ще один препарат для лікування коронавірусу.

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