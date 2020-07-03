В Україні хочуть ввести єдиний механізм реструктуризації боргів за комуналку

Фото: платіжки за ЖК-послуги (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді зареєстрували відповідний проект закону

В Україні хочуть ввести єдиний механізм реструктуризації боргів за житлово-комунальні платежі. У Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №3767.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Суть закону

Цей закон передбачає, що для реструктуризації заборгованості громадяни укладають з підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг договори про щомісячне рівномірне погашення реструктурованої заборгованості та своєчасну сплату поточних платежів за ЖКП.

Розмір щомісячного платежу реструктурованої заборгованості складає 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

"За умови, якщо доходів громадян, які уклали договори про реструктуризацію заборгованості, не вистачить на повне погашення цієї заборгованості, термін дії договору продовжується до повного її погашення", - вказано у тексті закону.

У документі прописана формула, за якою розраховується графік погашення заборгованості та розмір щомісячного платежу.

Пеня за несвоєчасну плату

Вказано, що на громадян, які уклали договір про реструктуризацію, поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату ЖКП для оплати поточних платежів.

"Пеня за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги в розмірі, визначеному в договорі про реструктуризацію заборгованості, нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу, за умови відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії тощо", - вказано у тексті закону.

Але така норма не поширюється на громадян, які уклали договір про реструктуризацію заборгованості та вчасно здійснюють її погашення і оплату поточних платежів.

При цьому заборгованість з громадян, які не уклали договір про реструктуризацію і не сплачують поточних платежів, стягують ЖК підприємства за рішенням суду.

Комісії з реструктуризації заборгованості

Цей закон доручає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування створити місцеві постійно діючі комісії з реструктуризації заборгованості з оплати ЖКП.

Контроль за правильністю реструктуризації заборгованості з оплати комуналки покладається на місцеві постійно діючі комісії з реструктуризації цієї заборгованості.

Нагадаємо, в Україні боржникам з оплати ЖКП можуть обмежити право виїзду за кордон: у ВР зареєстрували відповідний законопроект №3613, а Міністерство розвитку громад та територій надало по ньому роз'яснення.

Як писало РБК-Україна, раніше у Мінрегіоні пропонували реструктуризувати заборгованість споживачів житлово-комунальних послуг, що виникла станом на 1 травня цього року.

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Автор: Юлия Струк