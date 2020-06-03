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У Кабміні пропонують реструктуризацію боргів за ЖК-послуги

Новини » Суспільство     03.06.2020 - 16:02
У Кабміні пропонують реструктуризацію боргів за ЖК-послуги
Фото: платіжки за ЖК-послуги (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про заборгованість, що виникла станом на 1 травня 2020 року

У Міністерстві розвитку громад та територій України пропонують реструктурувати заборгованість споживачів житлово-комунальних послуг. Йдеться про заборгованість, що виникла станом 1 травня цього року.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що Мінрегіон підготував законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати за житлово-комунальні послуги".

Підкреслюється, що документ підготували, аби реструктурувати заборгованість споживачів терміном на 60 місяців рівними частинами.

Раніше у Держстаті повідомляли, що станом на 30 квітня заборгованість населення за поставку і розподіл природного газу склала 25,6 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 20,5 млрд грн, за поставку і розподіл електричної енергії - 5,9 млрд грн. При цьому борги за централізоване водопостачання і водовідведення становлять 5,3 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 4,9 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1 млрд грн.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2020 року склали 11,4 млрд грн, а українці заплатили майже на 26% більше - 14,3 млрд грн.

Як писало РБК-Україна, майже половина українців (46%) стверджують, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ в січні 2020 року зросли в порівнянні з січнем 2019 року.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЖКХзадолженность
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