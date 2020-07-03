ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за коммуналку

Новости » Общество     03.07.2020 - 12:17
В Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за коммуналку
Фото: платежки за ЖК-услуги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде зарегистрировали соответствующий проект закона

В Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за жилищно-коммунальные платежи. В Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3767.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Суть закона

Этот закон предусматривает, что для реструктуризации задолженности граждане заключают с предприятиями - поставщиками жилищно-коммунальных услуг договоры о ежемесячном равномерном погашении реструктурированной задолженности и своевременной уплате текущих платежей за ЖКУ.

Размер ежемесячного платежа реструктурированной задолженности составляет 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

"При условии, если доходов граждан, заключивших договоры о реструктуризации задолженности, не хватит на полное погашение этой задолженности, срок действия договора продлевается до полного ее погашения", - указано в тексте закона.

В документе прописана формула, по которой рассчитывается график погашения задолженности и размер ежемесячного платежа.

В Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за коммуналку

Пеня за несвоевременную плату

Указано, что на граждан, заключивших договор о реструктуризации, распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату ЖКУ для оплаты текущих платежей.

"Пеня за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги в размере, определенном в договоре о реструктуризации задолженности, начисляется за каждый день просрочки, но не более 100 процентов общей суммы долга, при условии отсутствия задолженности по выплате заработной платы, пенсии, стипендии и т.п.", - указывается в тексте закона.

Но такая норма не распространяется на граждан, заключивших договор о реструктуризации задолженности и своевременно осуществляющих ее погашение и оплату текущих платежей.

При этом задолженность с граждан, которые не заключили договор о реструктуризации и не платят текущие платежи, взимают ЖК предприятия по решению суда.

Комиссии по реструктуризации задолженности

Этот закон поручает местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления создать местные постоянно действующие комиссии по реструктуризации задолженности по оплате ЖКУ.

Контроль за правильностью реструктуризации задолженности по оплате коммуналки возлагается на местные постоянно действующие комиссии по реструктуризации этой задолженности.

Напомним, в Украине должникам по оплате ЖКУ могут ограничить право выезда за границу: в ВР зарегистрировали соответствующий законопроект №3613, а Министерство развития общин и территорий предоставило по нему разъяснения.

Как писало РБК-Украина, ранее в Минрегионе предлагали реструктуризировать задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг, возникла по состоянию на 1 мая этого года.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины услуги ЖКХреструктуризация долгаВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь