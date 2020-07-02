В Україні на четвер оголошене штормове попередження

Очікуються грози та шквали
В Україні 2 липня оголошено про погіршення погодніх умов. Рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зазначається, що 2 липня вночі в Приазов'ї та Криму, а вдень у західних областях очікуються грози. В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у західній Україні залишаються підтопленими 12 населених пунктів.
Нагадаємо, в Одесі через сильний дощ затопило частину міста.
Крім цього повідомлялося, що у двох областях через негоду були знеструмлені 35 населених пунктів.
Також РБК-Україна писало про те, якою буде погода в Україні у липні.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Инна Собора