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В Україні на четвер оголошене штормове попередження

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 06:10
В Україні на четвер оголошене штормове попередження
Фото: дощ (РБК-Україна)

Очікуються грози та шквали

В Україні 2 липня оголошено про погіршення погодніх умов. Рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що 2 липня вночі в Приазов'ї та Криму, а вдень у західних областях очікуються грози. В окремих районах можливі град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у західній Україні залишаються підтопленими 12 населених пунктів.

Нагадаємо, в Одесі через сильний дощ затопило частину міста.

Крім цього повідомлялося, що у двох областях через негоду були знеструмлені 35 населених пунктів.

Також РБК-Україна писало про те, якою буде погода в Україні у липні.

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Автор: Инна Собора

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