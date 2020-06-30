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Через негоду знеструмлено населені пункти у двох областях

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 08:37
Через негоду знеструмлено населені пункти у двох областях
Фото відновлення електропостачання (ДСНС)

Всього до ліквідації наслідків негоди було залучено 542 осіб та 224 одиниці техніки

Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 35 населених пунктів у двох областях. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, через дощі та сильні пориви вітру у двох областях спрацювали системи захисту ліній електропередач, які знеструмили 35 населених пунктів. Зокрема, у Закарпатській - 31 та у Волинській - 4.

Крім того, наразі тривають роботи з ліквідації наслідків дощового паводку у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Рятувальники від початку доби відкачали понад 48 тис. м куб. води та розчистили 0,22 км автодоріг. Також вони доставили для населення 1 300 кг продуктів харчування.

Всього до ліквідації наслідків негоди було залучено 542 осіб та 224 одиниці техніки.

Нагадаємо, вчора у західній Україні внаслідок повені залишались підтопленими 70 населених пунктів.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Закарпатській області за дві години випала 20-денна норма дощів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Гідрометцентрэлектроснабжениепаводок
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