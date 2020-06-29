В Укргідрометцентрі озвучили прогноз погоди на липень

Середня місячна температура передбачається +20 +25 тепла
Погода в Україні у липні очікується з жаркими посушливими періодами. Температура повітря буде вищою за середні багаторічні значення.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Синоптики нагадали, що липень в Україні є найтеплішим місяцем року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами, зливами, що чергуються зі спекою.
"Середня місячна температура передбачається +20 +25 тепла (в горах +16 +17 тепла), що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень", - зазначили в гідрометцентрі.
Водночас, місячна кількість опадів очікується 36-95 мм, в Карпатському регіоні 104-165 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
За даними спостережень, у липні найбільша температура була зафіксована у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях, місцями до +40 +41. В гірських районах - до +30.
"Середня місячна кількість опадів 29-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільській та Хмельницькій областях 103-184 мм", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, на заході України 29 червня пройдуть дощі з грозами.
Водночас у східних областях та у центрі через спеку оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Автор: Роман Калиниченко