У трьох областях залишаються підтопленими населені пункти

Фото паводок у західних регіонах (dsns.gov.ua)

До ліквідації наслідків негоди було залучено 618 осіб та 255 одиниць техніки

Внаслідок повені у західній Україні залишаються підтопленими 12 населених пунктів. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди та надавати допомогу населенню.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Станом на сьогодні, з 349 постраждалих від повені населених пунктів залишаються підтопленими 12 у трьох областях. Зокрема, у Чернівецькій - 8, у Львівській та Тернопільській по 2. Крім того, 114 будинків залишаються підтопленими у Тернопільській та Чернівецькій областях.

Також залишаються затопленими 453 підвали та 433 присадибні ділянки. Крім того, повінь зруйнувала 202,5 км автодоріг, 95 мостів та пошкодила 549 км автодоріг та 212 мостів.

Від початку робіт у західних регіонах рятувальники евакуювали 2523 особи та відкачали понад 266,5 тис. м куб. води. Також силами ДСНС було розчищено близько 14 км автодоріг, 4 км русла річок і доставлено для населення понад 10т продуктів харчування.

До ліквідації наслідків негоди було залучено 618 осіб та 255 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Одесі через сильний дощ затопило частину міста.

Крім цього повідомлялося, що у двох областях через негоду були знеструмлені 35 населених пунктів.

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Автор: Андрій Козловський