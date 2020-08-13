В Україні антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус

Фото: лікар (РБК-Україна)

За добу госпіталізували понад 300 осіб

Міністерство охорони здоров'я повідомило про антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус, вчора госпіталізували 315 осіб. Ще один антирекорд по кількості заражених.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Разом з тим, Степанов зазначив, що в Україні планують якнайшвидше поділити регіони на "зони" захворюваності.

"В нас черговий антирекорд, за добу заразились 1952 особи, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівника. Було госпіталізовано 315 людей, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу в нас ще не було", - заявив він.

Зазначимо, у Чернівецькій області зафіксовано антирекорд із захворюваності на коронавірус.

Раніше Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності.

РБК-Україна писало, що станом на середу, 12 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей, серед яких і Чернівецька область.