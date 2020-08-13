ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус

Київ, Четвер 13 серпня 2020 09:29
В Україні антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

За добу госпіталізували понад 300 осіб

Міністерство охорони здоров'я повідомило про антирекорд по кількості госпіталізованих через коронавірус, вчора госпіталізували 315 осіб. Ще один антирекорд по кількості заражених.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Разом з тим, Степанов зазначив, що в Україні планують якнайшвидше поділити регіони на "зони" захворюваності.

"В нас черговий антирекорд, за добу заразились 1952 особи, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівника. Було госпіталізовано 315 людей, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу в нас ще не було", - заявив він.

Зазначимо, у Чернівецькій області зафіксовано антирекорд із захворюваності на коронавірус.

Раніше Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності.

РБК-Україна писало, що станом на середу, 12 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей, серед яких і Чернівецька область.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся