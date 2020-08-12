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Київ і 9 областей не готові до ослаблення карантину

Київ, Середа 12 серпня 2020 12:46
Київ і 9 областей не готові до ослаблення карантину
Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Показники завантаженості ліжок перевищені в Києві та Львівській області

Станом на середу, 12 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей. При цьому у Львівській області та столиці перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Київ і 9 областей не готові до ослаблення карантину

За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Київ (завантаженість ліжок 50,17%)
  • Волинська область (виявлення 13,74%);
  • Житомирська область (виявлення 11,89%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 17,64%);
  • Львівська область (завантаженість ліжок 52,81%);
  • Одеська область (динаміка 27,23%);
  • Рівненська область (виявлення 16,52%);
  • Сумська область (динаміка 47,81%);
  • Харківська область (виявлення 13,48%);
  • Чернівецька область (виявлення 18,79%).

Слід підкреслити, що в Чернівецькій області другий день поспіль показник завантаженості ліжок нижче 50%. Він становить 47,12%.

Нагадаємо, станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину були не готові дев'ять областей.

Як писало РБК-Україна, станом на 12 серпня в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу: найбільше заражень у Львівській області та Києві.

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