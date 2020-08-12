Київ і 9 областей не готові до ослаблення карантину

Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)

Показники завантаженості ліжок перевищені в Києві та Львівській області

Станом на середу, 12 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей. При цьому у Львівській області та столиці перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:

Київ (завантаженість ліжок 50,17%)

Волинська область (виявлення 13,74%);

Житомирська область (виявлення 11,89%);

Івано-Франківська область (виявлення 17,64%);

Львівська область (завантаженість ліжок 52,81%);

Одеська область (динаміка 27,23%);

Рівненська область (виявлення 16,52%);

Сумська область (динаміка 47,81%);

Харківська область (виявлення 13,48%);

Чернівецька область (виявлення 18,79%).

Слід підкреслити, що в Чернівецькій області другий день поспіль показник завантаженості ліжок нижче 50%. Він становить 47,12%.

Нагадаємо, станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину були не готові дев'ять областей.

Як писало РБК-Україна, станом на 12 серпня в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу: найбільше заражень у Львівській області та Києві.