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В Украине антирекорд по числу госпитализированных из-за коронавируса

Киев, Четверг 13 августа 2020 09:29
В Украине антирекорд по числу госпитализированных из-за коронавируса
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

За сутки госпитализировали более 300 человек

Министерство здравоохранения сообщило об антирекорде по числу госпитализированных из-за коронавируса, вчера госпитализировали 315 человек. Еще один антирекорд по числу зараженных.

Об этом заявил на брифинг министр здравоохранения Максим Степанов.

Вместе с тем, Степанов отметил, что в Украине планируют как можно быстрее разделить регионы на "зоны" заболеваемости.

"У нас очередной антирекорд, за сутки заразились 1952 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек, такого количества госпитализированных в Украине за сутки у нас еще не было", - заявил он.

Отметим, в Черновицкой области зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом.

Ранее Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости.

РБК-Украина писало, что по состоянию на среду, 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей, среди которых и Черновицкая область.

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