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В Україні новий антирекорд по коронавірусу: майже 1,6 тисяч випадків

Київ, Четвер 13 серпня 2020 08:44
В Україні новий антирекорд по коронавірусу: майже 1,6 тисяч випадків
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже більше 86 тисяч заражених

Станом на 13 серпня в Україні виявили різке збільшення кількості випадків коронавірусу, за вчора заразилися ще 1 592 людини. Найбільше нових випадків у Харківській, Чернівецькій, Львівській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

За добу спалах коронавірусу зафіксували у Харківській області - 209 нових випадків. Також значна кількість заражень в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській областях.

Попередній антирекорд був на 103 випадки менше. Він був зафіксований 8 серпня.

З початку пандемії в країні виявили 86 140 випадків COVID-19. Одужали вже 45 686 людей і майже 2 тисячі людей померли.

Зокрема, за минулу добу одужали 530 людей, а 22 особи померли від вірусу.

Нагадаємо, коронавірус підтвердили у народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука.

Зазначимо, сьогодні Україну поділять на нові зони карантину, рішення прийме Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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