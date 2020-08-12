ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Чернівецькій області антирекорд із захворюваності на COVID-19

Чернівці, Середа 12 серпня 2020 22:59
В Чернівецькій області антирекорд із захворюваності на COVID-19
Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

За добу 130 нових хворих

У Чернівецькій області за минулу добу зафіксовано антирекорд із захворюваності на коронавірус. За добу підтвердили 130 нових хворих.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

За його словами, таких цифр не було навіть навесні, коли був пік захворюваності.

"Маємо антирекорд! 130 випадків коронавірусу виявили фахівці лабораторного центру сьогодні, 12 серпня. Уперше число зареєстрованих протягом однієї доби недужих перейшло далеко за сотню", - написав Осачук.

Він зазначив, що попри те, що епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, він може відбутися раніше.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 7110 осіб. 5354 людей одужали від COVID-19.

Раніше Кабінет міністрів змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності.

РБК-Україна писало, що станом на середу, 12 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей, серед яких і Чернівецька область.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Черновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся