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В Україні 6 областей не готові до ослаблення карантину

Автор: Игорь Литвиненко

У список потрапила Харківська область

В Україні шість областей не готові до послаблення карантину. З оновленого списку були виключені Рівненська та Тернопільська області, включена Харківська область.

Такі дані були оприлюднені Міністерством охорони здоров'я.

Таким чином, станом на 15 липня, не відповідають вимогам Моз наступні регіони:

  • Вінницька область (динаміка);
  • Волинська область (відсоток виявлення);
  • Донецька область (охоплення тестування);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок у лікарнях і відсоток виявлення);
  • Харківська область (відсоток виявлення);
  • Чернігівська область (охоплення тестування)

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Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Зазначимо, МОЗ останній раз публікував списки готовності регіонів до ослаблення карантину 12 липня. Тоді до ослаблення були не готові сім областей.

Раніше РБК-Україна писало, що Рівненська область послабила карантин - у регіоні відновили роботу зали ресторанів, а також кінотеатри.

Також повідомлялося, що у Львівській області відкрили дитячі сади.

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