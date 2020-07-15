В Україні 6 областей не готові до ослаблення карантину

В Україні шість областей не готові до послаблення карантину. З оновленого списку були виключені Рівненська та Тернопільська області, включена Харківська область.

Такі дані були оприлюднені Міністерством охорони здоров'я.

Таким чином, станом на 15 липня, не відповідають вимогам Моз наступні регіони:

Вінницька область (динаміка);

Волинська область (відсоток виявлення);

Донецька область (охоплення тестування);

Закарпатська область (завантаженість ліжок у лікарнях і відсоток виявлення);

Харківська область (відсоток виявлення);

Чернігівська область (охоплення тестування)

Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Зазначимо, МОЗ останній раз публікував списки готовності регіонів до ослаблення карантину 12 липня. Тоді до ослаблення були не готові сім областей.

Раніше РБК-Україна писало, що Рівненська область послабила карантин - у регіоні відновили роботу зали ресторанів, а також кінотеатри.

Також повідомлялося, що у Львівській області відкрили дитячі сади.