В Україні 6 областей не готові до ослаблення карантину

У список потрапила Харківська область
В Україні шість областей не готові до послаблення карантину. З оновленого списку були виключені Рівненська та Тернопільська області, включена Харківська область.
Такі дані були оприлюднені Міністерством охорони здоров'я.
Таким чином, станом на 15 липня, не відповідають вимогам Моз наступні регіони:
Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
Зазначимо, МОЗ останній раз публікував списки готовності регіонів до ослаблення карантину 12 липня. Тоді до ослаблення були не готові сім областей.
Раніше РБК-Україна писало, що Рівненська область послабила карантин - у регіоні відновили роботу зали ресторанів, а також кінотеатри.
Також повідомлялося, що у Львівській області відкрили дитячі сади.