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В Украине 6 областей не готовы к ослаблению карантина

Автор: Игорь Литвиненко

В список попала Харьковская область

В Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина. Из обновленного списка были исключены Ровенская и Тернопольская области, и включена Харьковская область.

Такие данные были обнародованы Министерством здравоохранения.

Таким образом, по состоянию на 15 июля, не соответствуют требованиям Минздрава следующие регионы:

  • Винницкая область (динамика);
  • Волынская область (процент выявления);
  • Донецкая область (охват тестирования);
  • Закарпатская область (загруженность кроватей в больницах и процент выявления);
  • Харьковская область (процент выявления);
  • Черниговская область (охват тестирования).

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Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:

  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Отметим, Минздрав последний раз публиковал списки готовности регионов к ослаблению карантина 12 июля. Тогда к ослаблению были не готовы семь областей.

Ранее РБК-Украина писало, что Ровенская область ослабила карантин - в регионе возобновили работу залы ресторанов, а также кинотеатры.

Также сообщалось, что во Львовской области открыли детские сады.

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