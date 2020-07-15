В Украине 6 областей не готовы к ослаблению карантина

В список попала Харьковская область
В Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина. Из обновленного списка были исключены Ровенская и Тернопольская области, и включена Харьковская область.
Такие данные были обнародованы Министерством здравоохранения.
Таким образом, по состоянию на 15 июля, не соответствуют требованиям Минздрава следующие регионы:
Для смягчения карантина регионы должны соответствовать четырем критериям:
Отметим, Минздрав последний раз публиковал списки готовности регионов к ослаблению карантина 12 июля. Тогда к ослаблению были не готовы семь областей.
Ранее РБК-Украина писало, что Ровенская область ослабила карантин - в регионе возобновили работу залы ресторанов, а также кинотеатры.
Также сообщалось, что во Львовской области открыли детские сады.