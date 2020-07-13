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Львівська область послабила карантин: що відкриють

Понеділок 13 липня 2020 19:12
Львівська область послабила карантин: що відкриють
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

В області дозволена робота дошкільних закладів

У Львівській області місцеві власті прийняли рішення послабити карантин. За даними МОЗ, Львівська область перестала бути регіоном з широким розповсюдженням COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Так, в області дозволили роботу культурних установ: бібліотек, музеїв і т. д., крім театрів і кінотеатрів.

Також дозволена робота дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.

Крім того, в області заборонена робота розважальних закладів та закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00, крім адресної доставки або "на винос".

Нагадаємо, попри зниження захворюваності в Україні, сім регіонів досі не готові до ослаблення карантину.

Крім того, в Україні за минулу добу зафіксували значний спад нових випадків захворювання коронавірусом - 612; найбільше захворіло у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

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