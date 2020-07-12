В Україні 7 областей не готові до послаблення карантину

До списку додалася Вінницька область
В Україні 7 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину. За добу епідемічні показники погіршилися у Вінницькій області.
Про це повідомили у МОЗ.
Список регіонів, яким забороняється послаблювати карантин, за минулу добу поповнився Вінницькою областю. Там погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Наразі він складає 22,4% при нормі менше 10. Зазначимо, за минулу добу на Вінничині зареєстрували 16 випадків захворювання.
Таким чином, станом на ранок, 12 липня, послабити карантин не можуть:
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 678 українців.
До цього кілька днів поспіль в Україні фіксували понад 800 випадків захворювання щоденно.