Рівненська область послабила карантин. Дозволили роботу ресторанів і барів

Фото: карантин (РБК-Україна)

Обласна комісія з питань ТЕБ та НС дозволила послабити низку обмежень

У Рівненській області чергове ослаблення карантину. Закладам громадського харчування дозволили відновити роботу.

Про це повідомив в Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Він розповів, що таке рішення комісія з питань надзвичайних ситуацій прийняла через поліпшення епідемічної ситуації в регіоні.

Ресторанам, кафе і барам дозволили приймати гостей за умови дотримання наступних протиепідемічних заходів:

не більше 50% заповнених місць;

відстань між столиками 2 метри;

не більше 4 осіб за столом;

режим роботи до 23:00;

обов'язкове вимірювання температури на вході;

провітрювання та дезінфекція приміщень;

засоби захисту персоналу.

Також комісія дозволила роботу санаторію "Червона калина". Заклад зможе приймати на стаціонарне лікування хворих при наявності направлення від лікаря і негативного результату ПЛР або ІФА-тесту на COVID-19, проведеного напередодні. Пацієнтів будуть розміщувати в палатах по одному, за винятком дітей, які перебуватимуть з одним з родичів.

Крім того, в області дозволили провести футбольний матч між місцевим клубом "Одек" та полтавською "Олімпією". Гра пройде без глядачів, перед матчем всі футболісти пройдуть ПЛР-тестування, і тільки в разі негативного результату гравців допустять до гри.

Нагадаємо, напередодні у Рівненській області дозволили роботу кінотеатрів і установ культури.

При цьому, за даними МОЗ, станом на 14 липня регіон не відповідав показникам для ослаблення карантину через перевищений відсоток виявлених хворих.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірусом заразилися 836 осіб, з них 42 - жителі Рівненської області.