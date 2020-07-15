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Рівненська область послабила карантин. Дозволили роботу ресторанів і барів

Рівне, Середа 15 липня 2020 13:52
Рівненська область послабила карантин. Дозволили роботу ресторанів і барів
Фото: карантин (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Обласна комісія з питань ТЕБ та НС дозволила послабити низку обмежень

У Рівненській області чергове ослаблення карантину. Закладам громадського харчування дозволили відновити роботу.

Про це повідомив в Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Він розповів, що таке рішення комісія з питань надзвичайних ситуацій прийняла через поліпшення епідемічної ситуації в регіоні.

Ресторанам, кафе і барам дозволили приймати гостей за умови дотримання наступних протиепідемічних заходів:

  • не більше 50% заповнених місць;
  • відстань між столиками 2 метри;
  • не більше 4 осіб за столом;
  • режим роботи до 23:00;
  • обов'язкове вимірювання температури на вході;
  • провітрювання та дезінфекція приміщень;
  • засоби захисту персоналу.

Також комісія дозволила роботу санаторію "Червона калина". Заклад зможе приймати на стаціонарне лікування хворих при наявності направлення від лікаря і негативного результату ПЛР або ІФА-тесту на COVID-19, проведеного напередодні. Пацієнтів будуть розміщувати в палатах по одному, за винятком дітей, які перебуватимуть з одним з родичів.

Крім того, в області дозволили провести футбольний матч між місцевим клубом "Одек" та полтавською "Олімпією". Гра пройде без глядачів, перед матчем всі футболісти пройдуть ПЛР-тестування, і тільки в разі негативного результату гравців допустять до гри.

Нагадаємо, напередодні у Рівненській області дозволили роботу кінотеатрів і установ культури.

При цьому, за даними МОЗ, станом на 14 липня регіон не відповідав показникам для ослаблення карантину через перевищений відсоток виявлених хворих.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірусом заразилися 836 осіб, з них 42 - жителі Рівненської області.

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