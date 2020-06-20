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В Україні 10 регіонів залишаються не готовими до ослаблення карантину

Новини » Коронавірус     20.06.2020 - 11:15
В Україні 10 регіонів залишаються не готовими до ослаблення карантину
Фото: вимірювання температури (РБК-Україна)

За останню добу ситуація покращилася в Харківській області

В Україні станом на 20 червня до ослаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей. Всі ці регіони перевищують показник інцидентності захворювання коронавірусом, а Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, перевищена норма по кількості хворих коронавірусом в таких регіонах:

  • Київ - 13,95;
  • Вінницька область - 16,71;
  • Волинська область - 37,72;
  • Житомирська область - 16,32;
  • Закарпатська область - 38,77;
  • Івано-Франківська область - 20,91;
  • Львівська область - 40,66;
  • Рівненська область - 41,55;
  • Тернопільська область - 23,12;
  • Чернівецька область - 44,27

Закарпатська область також перевищує показник завантаженості лікарняних ліжок - 56,93%.

В Україні 10 регіонів залишаються не готовими до ослаблення карантину

Зазначимо, ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:

  • інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;
  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

У порівнянні з попереднім днем, ситуація покращилася в Харківській області, яка тепер відповідає критеріям ослаблення карантину.

Нагадаємо, з 22 червня в Україні вступають нові правила оцінювання готовності регіону до зняття карантинних обмежень, згідно з якими посилити карантин можуть в окремо взятому населеному пункті.

Також повідомлялося, що за останню добу в Україні виявили 841 новий випадок захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих наближається до 36 тисяч.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
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