В Україні 10 регіонів залишаються не готовими до ослаблення карантину

Фото: вимірювання температури (РБК-Україна)

За останню добу ситуація покращилася в Харківській області

В Україні станом на 20 червня до ослаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей. Всі ці регіони перевищують показник інцидентності захворювання коронавірусом, а Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, перевищена норма по кількості хворих коронавірусом в таких регіонах:

Київ - 13,95;

Вінницька область - 16,71;

Волинська область - 37,72;

Житомирська область - 16,32;

Закарпатська область - 38,77;

Івано-Франківська область - 20,91;

Львівська область - 40,66;

Рівненська область - 41,55;

Тернопільська область - 23,12;

Чернівецька область - 44,27

Закарпатська область також перевищує показник завантаженості лікарняних ліжок - 56,93%.

Зазначимо, ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:

інцидентність захворювань за останні 7 днів повинна становити менше 12 на 100 тисяч населення;

завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення за останні 7 днів понад 12 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення.

У порівнянні з попереднім днем, ситуація покращилася в Харківській області, яка тепер відповідає критеріям ослаблення карантину.

Нагадаємо, з 22 червня в Україні вступають нові правила оцінювання готовності регіону до зняття карантинних обмежень, згідно з якими посилити карантин можуть в окремо взятому населеному пункті.

Також повідомлялося, що за останню добу в Україні виявили 841 новий випадок захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих наближається до 36 тисяч.

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Автор: Игорь Литвиненко