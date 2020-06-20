В Україні 10 регіонів залишаються не готовими до ослаблення карантину

За останню добу ситуація покращилася в Харківській області
В Україні станом на 20 червня до ослаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей. Всі ці регіони перевищують показник інцидентності захворювання коронавірусом, а Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, перевищена норма по кількості хворих коронавірусом в таких регіонах:
Закарпатська область також перевищує показник завантаженості лікарняних ліжок - 56,93%.
Зазначимо, ослаблення карантину можливе при відповідності регіону трьом критеріям:
У порівнянні з попереднім днем, ситуація покращилася в Харківській області, яка тепер відповідає критеріям ослаблення карантину.
Нагадаємо, з 22 червня в Україні вступають нові правила оцінювання готовності регіону до зняття карантинних обмежень, згідно з якими посилити карантин можуть в окремо взятому населеному пункті.
Також повідомлялося, що за останню добу в Україні виявили 841 новий випадок захворювання коронавірусом, загальна кількість хворих наближається до 36 тисяч.
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Автор: Игорь Литвиненко