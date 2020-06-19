Київ і 10 областей не готові до ослаблення карантину

Фото: людина в масці (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закарпатська область не готова до послаблення відразу за двома показниками

В Україні до переходу до ослаблення карантину не готові Київ і ще 10 областей. У даних регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю коронавірусом, а Закарпатська область не проходить відразу за двома пунктами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, перевищена норма за кількістю хворих коронавірусом у таких регіонах:

Київ - 13,82;

Вінницька область - 18,07;

Волинська область - 34,91;

Житомирська область - 15,57;

Закарпатська область - 36,21;

Івано-Франківська область - 19,92;

Львівська область - 40,38;

Рівненська область - 40,08;

Тернопільська область - 22,44;

Харківська область - 11,97;

Чернівецька область - 42,17.

У Закарпатській області також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - 52,71%.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме посилення контролю карантину після ряду антирекордів по коронавірусу в Україні: мова йде про транспорт, деякі супермаркети.

Як писало РБК-Україна, в Україні за добу зафіксували ще 921 новий випадок коронавірусу.

Вчора в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про 829 нових випадків COVID-19.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк