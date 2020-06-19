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Київ і 10 областей не готові до ослаблення карантину

Новини » Коронавірус     19.06.2020 - 12:26
Київ і 10 областей не готові до ослаблення карантину
Фото: людина в масці (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закарпатська область не готова до послаблення відразу за двома показниками

В Україні до переходу до ослаблення карантину не готові Київ і ще 10 областей. У даних регіонах перевищено показник інцидентності захворюваністю коронавірусом, а Закарпатська область не проходить відразу за двома пунктами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Київ і 10 областей не готові до ослаблення карантину

Згідно з даними МОЗ, перевищена норма за кількістю хворих коронавірусом у таких регіонах:

  • Київ - 13,82;
  • Вінницька область - 18,07;
  • Волинська область - 34,91;
  • Житомирська область - 15,57;
  • Закарпатська область - 36,21;
  • Івано-Франківська область - 19,92;
  • Львівська область - 40,38;
  • Рівненська область - 40,08;
  • Тернопільська область - 22,44;
  • Харківська область - 11,97;
  • Чернівецька область - 42,17.

У Закарпатській області також перевищено показник завантаженості лікарняних ліжок - 52,71%.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме посилення контролю карантину після ряду антирекордів по коронавірусу в Україні: мова йде про транспорт, деякі супермаркети.

Як писало РБК-Україна, в Україні за добу зафіксували ще 921 новий випадок коронавірусу.

Вчора в Міністерстві охорони здоров'я повідомили про 829 нових випадків COVID-19.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
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