ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине 10 регионов остаются не готовыми к ослаблению карантина

Новости » Коронавирус     20.06.2020 - 11:15
В Украине 10 регионов остаются не готовыми к ослаблению карантина
Фото: измерение температуры (РБК-Украина)

За последние сутки ситуация улучшилась в Харьковской области

В Украине по состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей. Все эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

  • Киев - 13,95;
  • Винницкая область - 16,71;
  • Волынская область - 37,72;
  • Житомирская область - 16,32;
  • Закарпатская область - 38,77;
  • Ивано-Франковская область - 20,91;
  • Львовская область - 40,66;
  • Ровенская область - 41,55;
  • Тернопольская область - 23,12;
  • Черновицкая область - 44,27.

Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек - 56,93%.

В Украине 10 регионов остаются не готовыми к ослаблению карантина

Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

  • инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;
  • загруженность мест в больницах менее 50%;
  • проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.

Напомним, с 22 июня в Украине вступают новые правила оценивания готовности региона к снятию карантинных ограничений, согласно которым ужесточить карантин могут в отдельно взятом населенном пункте.

Также сообщалось, что за последние сутки в Украине выявили 841 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество больных близится к 36 тысячам.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь