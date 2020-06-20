В Украине 10 регионов остаются не готовыми к ослаблению карантина

Фото: измерение температуры (РБК-Украина)

За последние сутки ситуация улучшилась в Харьковской области

В Украине по состоянию на 20 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще девять областей. Все эти регионы превышают показатель инцидентности заболевания коронавирусом, а Закарпатская область не соответствует сразу двум критериям.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, превышена норма по количеству больных коронавирусом в таких регионах:

Киев - 13,95;

Винницкая область - 16,71;

Волынская область - 37,72;

Житомирская область - 16,32;

Закарпатская область - 38,77;

Ивано-Франковская область - 20,91;

Львовская область - 40,66;

Ровенская область - 41,55;

Тернопольская область - 23,12;

Черновицкая область - 44,27.

Закарпатская область также превышает показатель загруженности больничных коек - 56,93%.

Отметим, ослабление карантина возможно при соответствии региона трем критериям:

инцидентность заболеваний за последние 7 дней должна составлять менее 12 на 100 тысяч населения;

загруженность мест в больницах менее 50%;

проведение за последние 7 дней более 12 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения.

По сравнению с предыдущим днем, ситуация улучшилась в Харьковской области, которая теперь соответствует критериям ослабления карантина.

Напомним, с 22 июня в Украине вступают новые правила оценивания готовности региона к снятию карантинных ограничений, согласно которым ужесточить карантин могут в отдельно взятом населенном пункте.

Также сообщалось, что за последние сутки в Украине выявили 841 новый случай заболевания коронавирусом, общее количество больных близится к 36 тысячам.

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Автор: Игорь Литвиненко