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Україна завоювала друге срібло у веслуванні на Європейських іграх

Новини » Спорт    26.06.2019 - 13:50
Україна завоювала друге срібло у веслуванні на Європейських іграх
Фото: Юрій Вандюк та Андрій Рибачок (twitter.com/OlympicUA)

Наші каноїсти обійшли російських веслувальників

Фінальний заїзд C2 1000 м приніс команді України друге срібло у веслуванні на II Європейських іграх в Мінську, авторами якого стала чоловіча каное-двійка Юрій Яндюк та Андрій Рибачок. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Результат 3:41.692 забезпечив перевагу наших спортсменів над російськими веслувальниками Іллею Первухіним та Кирилом Шамшуріним (3:42.547). Очолили медальну трійку каноїсти з Румунії Віктор Махалакі та Кіріла Каталін, які показали час 3:40.919.

 

 

 

Ця нагорода стала 21 в активі "синьо-жовтих" - 5 золотих, 10 срібних та 6 бронзових.

Нагадаємо, раніше українська байдарка-двійка у складі Олександр Сиромятніков і Олег Кухарик забезпечили собі срібну нагороду Європейських ігор-2019.

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