Україна завоювала друге срібло у веслуванні на Європейських іграх

Фото: Юрій Вандюк та Андрій Рибачок (twitter.com/OlympicUA)

Наші каноїсти обійшли російських веслувальників

Фінальний заїзд C2 1000 м приніс команді України друге срібло у веслуванні на II Європейських іграх в Мінську, авторами якого стала чоловіча каное-двійка Юрій Яндюк та Андрій Рибачок. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Результат 3:41.692 забезпечив перевагу наших спортсменів над російськими веслувальниками Іллею Первухіним та Кирилом Шамшуріним (3:42.547). Очолили медальну трійку каноїсти з Румунії Віктор Махалакі та Кіріла Каталін, які показали час 3:40.919.

Друге срібло веслувальників!!!



Слідом за Олегом Кухариком і Олександром Сиромятниковим на другу сходинку п'єдесталу Європейських ігор у Мінську зійшли Юрій Вандюк і Андрій Рибачок. Наша каное-двійка фінішувала другою на дистанції 1000 м.



Вітаємо і пишаємося!!! pic.twitter.com/HawZIN1v4y — НОК України (@OlympicUA) 26 червня 2019 р.

Ця нагорода стала 21 в активі "синьо-жовтих" - 5 золотих, 10 срібних та 6 бронзових.

Нагадаємо, раніше українська байдарка-двійка у складі Олександр Сиромятніков і Олег Кухарик забезпечили собі срібну нагороду Європейських ігор-2019.