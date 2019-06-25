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Україна завоювала 19 нагороду на Європейських іграх

Новини » Спорт    25.06.2019 - 23:24
Україна завоювала 19 нагороду на Європейських іграх
Фото: українські батутистки (noc-ukr.org)

Збірна зберегла 4 місце в медальному заліку

Представниці України зі стрибків на батуті - як і вчора в чоловічих синхронних стрибках, у складі Марини Кийко та Світлани Малькової вибороли срібло на Європейських іграх-2019. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Обійшовши гімнасток з Росії, з результатом у 48,240 бала, наша жіноча пара розташувалася на другому рядку. Чемпіонками стали представниці Білорусі Ганна Ганчарова та Марія Махаринська (50,230).

Зазначимо, це 19- нагорода у скарбничці України в Мінську-2019. На сьогодні наша збірна - четверта в загальнокомандному медальному заліку.

 

 

 

Нагадаємо, у перший день змагань українські спортсмени вибороли три золоті медалі Європейських ігор.

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