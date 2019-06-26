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Украина завоевала второе серебро в гребле на Европейских играх

Новости » Спорт    26.06.2019 - 13:50
Украина завоевала второе серебро в гребле на Европейских играх
Фото: Юрій Вандюк та Андрій Рибачок (twitter.com/OlympicUA)

Наши каноисты обошли российских гребцов

Финальный заезд C2 1000 м принес команде Украины второе серебро в гребле на II Европейских играх в Минске, авторами которого стала мужская каноэ-двойка Юрий Яндюк и Андрей Рыбачок. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Результат 3:41.692 обеспечил преимущество наших спортсменов над российскими гребцами Ильей Первухин и Кириллом Шамшурина (3:42.547). Возглавили медальную тройку каноисты из Румынии Виктор Махалаки и Кирилла Каталин, которые показали время 3:40.919.

 

 

 

Эта награда стала 21 в активе "сине-желтых" - 5 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Напомним, ранее украинская байдарка-двойка в составе Александр Сыромятников и Олег Кухарик обеспечили себе серебряную награду Европейских игр-2019.

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