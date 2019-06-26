Україна завоювала першу медаль з греблі на Європейських іграх

Фото: українські байдарочники (noc-ukr.org)

Наші байдарочники здобули срібну медаль

У фінальному заїзді, де за нагороди боролися представники дев’яти країн, українська байдарка-двійка у складі Олександр Сиромятников та Олег Кухарик зуміли забезпечити собі срібну нагороду II Європейських ігор в Мінську. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Дистанцію K2 1000 м наші веслувальники на байдарках подолали з часом 3:18.865, обійшовши представників Російської Федерації Владислава Литовку та Романа Аношкіна. Золото заїзду дісталося веслувальникам з Німеччини Максу Гоффу та Якобу Шопфу.

Ура! Перша медаль з веслувального каналу у Мінську!!!



Байдарка-двійка у складі Олега Кухарика і Олександра Сиромятникова здобуває срібні медалі ІІ Європейських ігор на дистанції 1000 м.



Молодці, вітаємо!!!@Minsk2019BY pic.twitter.com/S9rCPU6OOr — НОК України (@OlympicUA) 26 червня 2019 р.

В активі "синьо-жовтих" у столиці Білорусі вже 20 нагород - 5 золотих, 9 срібних та 6 бронзових.

Нагадаємо, 19 нагороду на Європейських іграх в актив української команди принесли батутистки Марина Кийко та Світлана Малькова.