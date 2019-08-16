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Україна завершила розмінування територій біля мосту в Станиці Луганській

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 19:50
Україна завершила розмінування територій біля мосту в Станиці Луганській
Фото: зруйнований міст в Станиці Луганській (facebook.com/darka.olifer)

Роботи з розмінування тривали 16 діб

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні, 16 серпня, завершили розмінування близько 2 га території навколо пошкодженого моста в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, роботи з розмінування тривали 16 діб.

У той же час, бойовики заявляють, що сьогодні також завершують розмінування біля зруйнованого мосту.

Сьогодні на окупованій території біля мосту представники "МНС ЛНР" палили траву і дерева. Вони називають це "зачисткою разминировано території".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок разминирования прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

Також 3 серпня в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території біля мосту. Під час цього етапу було перевірено близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га територій, які складають дороги і лісосмуги на наявність вибухонебезпечних предметів.

Крім того, у Станиці Луганській на час ремонту зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець спорудять тимчасовий обхідний міст. За словами голови Луганської ОДА Віталія Комарницького, ремонт мосту в Станиці Луганської є одним з пріоритетів.

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