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В Станиці Луганській побудують тимчасовий міст

Новини » Суспільство    15.08.2019 - 16:53
В Станиці Луганській побудують тимчасовий міст
Фото: Віталій Комарницький (Web screenshot)

Тимчасова споруда буде побудовано на час ремонту головного мосту

У Станиці Луганській під час ремонту зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець спорудять тимчасовий обхідний міст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

Як заявив голова Луганської ОДА Віталій Комарницький, ремонт мосту в Станиці Луганської є одним з пріоритетних.

"В цей населений пункт я здійснюю робочі поїздки один-два рази в тиждень і регулярно спілкуюся з вирішення питань з представниками Офісу президента України", - повідомив Комарницький.

На час ремонтних робіт буде побудований тимчасовий обхідний міст, щоб уникнути зупинки роботи пункту пропуску. Зазначається, що будівництво буде проходити у дві черги. Перша черга повинна бути завершена протягом 2,5 місяців, в результаті якої буде побудована смуга шириною 2,5 м для проїзду там карети "швидкої допомоги".

Коли мають розпочатися ремонтні роботи на основному мосту не повідомляється, так як поки ще не готовий проект.

На даний момент в Луганській області діє лише один контрольно-пропускний пункт у Станиці Луганській.

Нагадаємо, з 12 серпня контрольно-пропускний пункт "Станиця Луганська" змінив графік роботи. Тепер КПВВ функціонує щоденно до 18:00.

Також, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території біля мосту. Під час цього етапу було перевірено близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га територій, які складають дороги і лісосмуги на наявність вибухонебезпечних предметів.

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