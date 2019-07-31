У Мінську домовилися про початок розмінування територій біля мосту в Станиці Луганській

Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

До початку ремонту мосту повинен бути прибраний блокпост і символи квазигруппировок незаконних збройних формувань

Тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську сьогодні, 31 липня, домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

За її словами, українська сторона надала свої пропозиції по ремонту моста в Станиці Луганській.

"Українська сторона надала свої пропозиції по ремонту моста в Станиці Луганській. Досягнута домовленість про початок розмінування прилеглих до мосту територій з завтрашнього дня", - повідомила Оліфер.

Також вона підкреслила, що до початку ремонту мосту повинен бути прибраний блокпост і символи квазигруппировок незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей.

"До початку ремонту на мосту повинно бути прибрано блокпост і символи квазиугруповань НЗФ ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним і дзеркальним", - повідомила прес-секретар.

Крім цього, ТКГ констатувала, що в цілому оголошений 21 липня режим тиші на Донбасі зберігається і за цей період не було жертв серед мирних жителів.

"Разом з тим не виконуються домовленості про надання безпечного доступу СММ ОБСЄ на території ОРДЛО", - додала вона.

Зазначимо, що 31 липня в Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, а також пройшла зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 липня ТКГ в ході засідання в Мінську домовилася про демонтаж фортифікаційних споруд на території так званої "ЛНР".