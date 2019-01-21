Україна не може заборонити росіянам бути спостерігачами на виборах, - Айвазовська

Фото: Ольга Айвазовська (facebook.com/olga.ajvazovska)

Українське законодавство не передбачає відмови бути спостерігачами на виборах через громадянство

Координатор виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що в Україні немає законодавчих норм, які дозволили б Центральній виборчій комісії (ЦВК) відмовити громадянам РФ в праві бути спостерігачами на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ГОРДОН".

Вона розповіла, що міжнародних спостерігачів може запросити Україна або ж вони мають право самостійно зареєструватися в ЦВК і отримати можливість спостерігати за голосуванням.

"Якщо говорити про місію ОБСЄ, то українська сторона її вже запросила. При цьому не вітається приїзд співробітників організації, які є громадянами РФ. У той же час ОБСЄ має свої внутрішні процедури, яких вона, швидше за все, буде дотримуватися. А значить, під час організації місії буде оголошений конкурс.Своїх представників у кандидати може направити кожна з 57 країн-членів", - зазначила Айвазовська.

Вона також пояснила, що після того, як ОБСЄ визначиться зі списком спостерігачів, вона подає відомості в українські ЦВК і МЗС.

"Теоретично ЦВК України може відмовити росіянам з ОБСЄ бути спостерігачами на наших виборах. Законодавчих норм для цього немає. Але у цих громадян РФ можуть виникнути проблеми з перетином кордону ", - зазначила Айвазовська.

Координатор "Опори" зазначила, що Україна не може відмовити росіянам виключно через громадянство. Також вона розповіла, що у 2014 році під час виборів представники РФ були спостерігачами в Україні.

Нагадаємо, Російська Федерація планує направити своїх спостерігачів на вибори президента у березні в Україну.

РБК-Україна писало, що ОБСЄ запропонувала Росії направити своїх спостерігачів на вибори в Україну.