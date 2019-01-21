ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Україна не може заборонити росіянам бути спостерігачами на виборах, - Айвазовська

Новини » Вибори 2019    21.01.2019 - 20:40
Україна не може заборонити росіянам бути спостерігачами на виборах, - Айвазовська
Фото: Ольга Айвазовська (facebook.com/olga.ajvazovska)

Українське законодавство не передбачає відмови бути спостерігачами на виборах через громадянство

Координатор виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська заявила, що в Україні немає законодавчих норм, які дозволили б Центральній виборчій комісії (ЦВК) відмовити громадянам РФ в праві бути спостерігачами на виборах президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ГОРДОН"

Вона розповіла, що міжнародних спостерігачів може запросити Україна або ж вони мають право самостійно зареєструватися в ЦВК і отримати можливість спостерігати за голосуванням.

"Якщо говорити про місію ОБСЄ, то українська сторона її вже запросила. При цьому не вітається приїзд співробітників організації, які є громадянами РФ. У той же час ОБСЄ має свої внутрішні процедури, яких вона, швидше за все, буде дотримуватися. А значить, під час організації місії буде оголошений конкурс.Своїх представників у кандидати може направити кожна з 57 країн-членів", - зазначила Айвазовська. 

Вона також пояснила, що після того, як ОБСЄ визначиться зі списком спостерігачів, вона подає відомості в українські ЦВК і МЗС.

"Теоретично ЦВК України може відмовити росіянам з ОБСЄ бути спостерігачами на наших виборах. Законодавчих норм для цього немає. Але у цих громадян РФ можуть виникнути проблеми з перетином кордону ", - зазначила Айвазовська.

Координатор "Опори" зазначила, що Україна не може відмовити росіянам виключно через громадянство. Також вона розповіла, що у 2014 році під час виборів представники РФ були спостерігачами в Україні. 

Нагадаємо, Російська Федерація планує направити своїх спостерігачів на вибори президента у березні в Україну.

РБК-Україна писало, що ОБСЄ запропонувала Росії направити своїх спостерігачів на вибори в Україну.

Україна посилює охорону кордону з РФ через вибори У МВС розповіли про зафіксовані порушення за час передвиборчої кампанії
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко ОБСЄвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся