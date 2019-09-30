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Україна може заборонити експорт необробленого бурштину

Новини » Політика    30.09.2019 - 16:04
Україна може заборонити експорт необробленого бурштину
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак Кабмін планує спростити отримання офіційних документів для легального видобування бурштину

Кабінет міністрів пропонує заборонити експорт з України необробленого бурштину за кордон. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу 30 вересня.

Відповідна пропозиція уряду передбачена у законопроекті про легалізацію видобутку бурштину в Україні. Гончарук підкреслив, що заборона на експорт необробленого бурштину має зменшити обсяги нелегального видобутку цього каміння.

"Головний задум - одночасно комплексно криміналізувати нелегальний вивіз бурштину з України", - сказав глава уряду.

Разом з тим Кабмін пропонує передбачити спрощення отримання офіційних документів для легального видобування бурштину.

Нагадаємо, у неділю Кабінет міністрів у ході свого засідання схвалив пакет законопроектів про видобуток бурштину. Зазначалося, що проектами пропонується скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони тощо.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України".

Додамо також, 20 вересня Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції". Так, глава держави доручив Кабміну розробити і внести на розгляд Ради до першого жовтня законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу, про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування видобутку бурштину.

Кабмін схвалив пакет законів про видобуток бурштину У Раді представлять Програму дій Кабміну на цьому тижні
Новини України експортянтарьОлексій Гончарук
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