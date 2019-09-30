Украина может запретить экспорт необработанного янтаря

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако Кабмин планирует упростить получение официальных документов для легальной добычи янтаря

Кабинет министров предлагает запретить экспорт из Украины необработанного янтаря за границу. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга 30 сентября.

Соответствующее предложение правительства предусмотрено в законопроекте о легализации добычи янтаря в Украине. Гончарук подчеркнул, что запрет на экспорт необработанного янтаря должен уменьшить объемы нелегальной добычи камней.

"Главный замысел - одновременно комплексно криминализировать нелегальный вывоз янтаря из Украины", - сказал глава правительства.

Вместе с тем Кабмин предлагает предусмотреть упрощение получения официальных документов для легальной добычи янтаря.

Напомним, в воскресенье Кабинет министров в ходе своего заседания одобрил пакет законопроектов о добыче янтаря. Отмечалось, что проектами предлагается отмена процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажа разрешений через открытые электронные аукционы и тому подобное.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины".

Добавим также, 20 сентября Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предотвращению коррупции". Так, глава государства поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Рады до первого октября законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины об упорядочении добычи янтаря.