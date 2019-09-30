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Кабмін схвалив пакет законів про видобуток бурштину

Новини » Політика    30.09.2019 - 12:27
Кабмін схвалив пакет законів про видобуток бурштину
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Передбачається продаж дозволів на видобуток через електронні аукціони

Кабінет міністрів у ході свого засідання у неділю, 29 вересня, схвалив пакет законопроектів про видобуток бурштину. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Тепер проекти можуть бути внесені до парламенту.

"Кабінет міністрів прийняв пакет проектів законів для упорядкування діяльності з видобутку бурштину... Зміни передбачають, зокрема, скасування процедур додаткового узгодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та ін." - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України".

Як писало РБК-Україна, 20 вересня Зеленський підписав указ "Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції". Так, глава держави доручив Кабміну розробити і внести на розгляд Верховної ради до першого жовтня законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення, про легалізацію грального бізнесу, про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування видобутку бурштину.

Додамо також, 2 вересня президент провів розширену нараду з керівництвом Кабміну, ВР і правоохоронних органів. Глава держави поставив їм масу завдань з конкретними термінами виконання, серед яких і прийняття законопроекту про відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

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