ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна заблокувала в ООН спробу Росії послабити санкції

Новини » Політика     22.04.2020 - 17:40
Україна заблокувала в ООН спробу Росії послабити санкції
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Росія намагається послабити санкції, прикриваючись з кризою через коронавірус

Україна заблокувала в ООН резолюцію Російської Федерації про послаблення санкцій у зв'язку з кризою через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ України у Facebook.

За даними зовнішньополітичного відомства, сьогодні Росія знову винесла на розгляд Генеральної асамблеї ООН свою резолюцію, але зі зміненим текстом. Однак, українська делегація перервала "процедуру мовчання" та заблокувала російську ініціативу.

"Як я обіцяв ще на початку квітня, ми будемо надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які мають на меті послабити санкції", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Кулеба заявив, що в Генасамблеї ООН вже було схвалено дві ефективні резолюції щодо боротьби з коронавірусом, співавтором яких стала Україна.

"Наша держава віддана реальній боротьбі з пандемією та ефективним і злагодженим діям світової спільноти. Спільна мета - це перемога над вірусом, а не над санкціями за військову агресію", - додав він.

Україна заблокувала в ООН спробу Росії послабити санкції

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що українське МЗС не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Глава МЗС зазначав, що наразі Росія проводить агітаційну кампанію з закликом скасувати всі санкції.

ООН прогнозує голод "біблійних масштабів" через пандемію ООН прийняла резолюцію про загальнодоступність вакцини від COVID-19
Новини України ООНМЗССанкції проти Росії
News
On Top