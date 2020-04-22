Україна заблокувала в ООН спробу Росії послабити санкції

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Росія намагається послабити санкції, прикриваючись з кризою через коронавірус

Україна заблокувала в ООН резолюцію Російської Федерації про послаблення санкцій у зв'язку з кризою через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ України у Facebook.

За даними зовнішньополітичного відомства, сьогодні Росія знову винесла на розгляд Генеральної асамблеї ООН свою резолюцію, але зі зміненим текстом. Однак, українська делегація перервала "процедуру мовчання" та заблокувала російську ініціативу.

"Як я обіцяв ще на початку квітня, ми будемо надалі блокувати спроби Росії зруйнувати санкційний режим. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які мають на меті послабити санкції", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Кулеба заявив, що в Генасамблеї ООН вже було схвалено дві ефективні резолюції щодо боротьби з коронавірусом, співавтором яких стала Україна.

"Наша держава віддана реальній боротьбі з пандемією та ефективним і злагодженим діям світової спільноти. Спільна мета - це перемога над вірусом, а не над санкціями за військову агресію", - додав він.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що українське МЗС не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Глава МЗС зазначав, що наразі Росія проводить агітаційну кампанію з закликом скасувати всі санкції.