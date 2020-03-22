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Кулеба: ми не допустимо скасування санкцій проти Росії

Новини » Політика     22.03.2020 - 02:44
Кулеба: ми не допустимо скасування санкцій проти Росії
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Водночас, міністр наголошує, що ризик існує

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не допустить скасування санкцій проти Росії на тлі пандемії нового коронавірусу і пов’язаної з нею економічної кризи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, зараз Росія "запустила "черв’ячка" у вигляді закликів скасувати всі санкції на тлі економічної кризи".

"Це ризик. Це безумовний ризик, який ми прогнозували, на який ми відразу відреагували, реалізацію якого ми не допустимо", - сказав Кулеба.

За його словами, його міністерство працює над тим, щоб ці заклики не були втілені.

"У росіян все є "гуманітарним питанням", якщо треба зняти санкції. Ні, це абсолютно не гуманітарне питання. Жодним чином санкції до гуманітарних питань не стосуються", - додав він.

Кулеба також звернув увагу, що питання протидії російській агресії "жодним чином не може відійти у тінь".

"І на ключові його аспекти я постійно звертаю увагу і контролюю ситуацію. Тому спілкуюся, у тому числі, з нашими партнерами", - додав міністр.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що йому байдужі санкції проти РФ через анексію Криму та агресію проти України. Путін зазначив, що Росія втратила десь 50 мпрд доларів, але, за його словами, країна "скільки ж і заробляла".

Нагадаємо, голова комітету зовнішньої політики Верховної ради Олександр Мережко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що існує ризик скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

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