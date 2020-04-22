Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Россия пытается ослабить санкции, прикрываясь кризисом из-за коронавируса

Украина заблокировала в ООН резолюцию Российской Федерации об ослаблении санкций в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

По данным внешнеполитического ведомства, сегодня Россия вновь вынесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН свою резолюцию, но с измененным текстом. Однако, украинская делегация прервала "процедуру молчания" и заблокировала российскую инициативу.

"Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, которые имеют целью ослабить санкции", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что в Генассамблее ООН уже были одобрены две эффективные резолюции по борьбе с коронавирусом, соавтором которых стала Украина.

"Наше государство отдано борьбе с пандемией и эффективным и слаженным действиям мирового сообщества. Общая цель - это победа над вирусом, а не над санкциями за военную агрессию", - добавил он.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что украинский МИД не допустит отмены санкций против России на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Глава МИД отмечал, что в настоящее время Россия проводит агитационную кампанию с призывом отменить все санкции.