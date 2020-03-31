ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Санкції проти Росії прив'язані до агресії і в ЄС це розуміють, - Кулеба

Новини » Політика     31.03.2020 - 12:27
Санкції проти Росії прив'язані до агресії і в ЄС це розуміють, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба вважає, що Кремлю не вдасться пом'якшити санкції на тлі кризи і коронавірусу

Санкції проти Російської Федерації прив'язані до агресії проти України і в Європейському союзі це розуміють. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гуманітарний шантаж: як Путін використовує COVID-19 для зняття санкцій".

Відзначимо, минулого тижня на відеосаміті G20 президент Росії Володимир Путін закликав ввести мораторій на санкції у питанні гуманітарних поставок. Проте на Заході сприймають цей заклик як спробу послабити санкційний режим.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія під різними приводами регулярно намагається закликати до послаблення або скасування санкцій, а на сьогодні змінився тільки привід - пандемія коронавірусу.

"Масштаб зусиль РФ демонструє: санкції їм печуть. У той час, коли ціна на нафту так сильно впала, а рубль злетів вгору, стали пекти ще більше. Можу тільки порадити керівництву Росії згорнути агресію проти України і залишити нас у спокої. З гуманітарних міркувань. І сконцентруватися замість цього на допомозі громадянам Росії в цей складний час", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що МЗС "включив всі дипломатичні двигуни", щоб протистояти інформаційній кампанії Росії. Зокрема, минулого тижня він спілкувався з рядом колег у країнах ЄС.

"Я нагадував, що санкції були введені за агресію і ніякого відношення до пандемії не мають. І ви знаєте, кожен мій співрозмовник поділяє такий підхід. Всі запевняють, що санкційна політика пов'язана тільки з врегулюванням конфлікту, і буде залежати виключно від бажання чи небажання Росії припинити цю війну", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що невиконання Києвом мінських угод дає шанс на зняття санкцій з Росії.

США продовжили санкції проти Росії за кібератаки
Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяДмитро КулебаСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся