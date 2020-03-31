Санкції проти Росії прив'язані до агресії і в ЄС це розуміють, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба вважає, що Кремлю не вдасться пом'якшити санкції на тлі кризи і коронавірусу

Санкції проти Російської Федерації прив'язані до агресії проти України і в Європейському союзі це розуміють. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гуманітарний шантаж: як Путін використовує COVID-19 для зняття санкцій".

Відзначимо, минулого тижня на відеосаміті G20 президент Росії Володимир Путін закликав ввести мораторій на санкції у питанні гуманітарних поставок. Проте на Заході сприймають цей заклик як спробу послабити санкційний режим.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія під різними приводами регулярно намагається закликати до послаблення або скасування санкцій, а на сьогодні змінився тільки привід - пандемія коронавірусу.

"Масштаб зусиль РФ демонструє: санкції їм печуть. У той час, коли ціна на нафту так сильно впала, а рубль злетів вгору, стали пекти ще більше. Можу тільки порадити керівництву Росії згорнути агресію проти України і залишити нас у спокої. З гуманітарних міркувань. І сконцентруватися замість цього на допомозі громадянам Росії в цей складний час", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що МЗС "включив всі дипломатичні двигуни", щоб протистояти інформаційній кампанії Росії. Зокрема, минулого тижня він спілкувався з рядом колег у країнах ЄС.

"Я нагадував, що санкції були введені за агресію і ніякого відношення до пандемії не мають. І ви знаєте, кожен мій співрозмовник поділяє такий підхід. Всі запевняють, що санкційна політика пов'язана тільки з врегулюванням конфлікту, і буде залежати виключно від бажання чи небажання Росії припинити цю війну", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що невиконання Києвом мінських угод дає шанс на зняття санкцій з Росії.