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Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі, - Зеленський

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Кишинев, П'ятниця 27 серпня 2021 14:26
Україна виступає за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Молдови виступив за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі. Він закликав країни об'єднуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента.

За його словами, Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав. Він запропонував Румунії і Молдові, яка має вихід до Чорного моря, долучитись до цієї ініціативи.

"Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань та тренувань... Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, що мають спільне минуле, як партнери, що однаково бачать майбутнє", - заявив він.

Заява Володимира Зеленського за результатами зустрічі з Президентами Республіки Молдова, Румунії та Республіки Польща

Заява Президента України Володимира Зеленського за результатами зустрічі з Президентами Республіки Молдова, Румунії та Республіки Польща.

Posted by Офіс Президента України on Friday, August 27, 2021

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву про ситуацію в Чорному морі.

Він також заявив, що Росія перетворила Крим в військову базу, від якої намагається всіх відлякати.

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Володимир Зеленський НАТО Чорне море
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