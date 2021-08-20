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Кулеба: Росія перетворила Крим в військову базу, від якої намагається всіх відлякати

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П'ятниця 20 серпня 2021 09:19
Кулеба: Росія перетворила Крим в військову базу, від якої намагається всіх відлякати Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія свідомо перетворила Крим в військову базу. Москва намагається "всіх відлякати" від окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю проекту Кримська редакція, опублікованому на сайті НВ.

За його словами, демілітаризувати Крим можна буде тільки після закінчення російської окупації.

"Демілітаризувати Крим поки і, боюся, до кінця окупації, буде неможливо, тому що Росія свідомо перетворила Крим в військову базу, від якої намагається всіх відлякати. У Чорному морі нам потрібні нові спільні зусилля. Інакше Чорне море буде так само втрачено, як і Азовське ", - заявив глава української дипломатії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в ході роботи Кримської платформи будуть підніматися питання мілітаризації Криму Російською Федерацією. За його словами, Крим перетворюється в авіаносець РФ.

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Крим Дмитро Кулеба
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