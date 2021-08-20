Кулеба: Росія перетворила Крим в військову базу, від якої намагається всіх відлякати

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія свідомо перетворила Крим в військову базу. Москва намагається "всіх відлякати" від окупованого півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю проекту Кримська редакція , опублікованому на сайті НВ.

За його словами, демілітаризувати Крим можна буде тільки після закінчення російської окупації.

"Демілітаризувати Крим поки і, боюся, до кінця окупації, буде неможливо, тому що Росія свідомо перетворила Крим в військову базу, від якої намагається всіх відлякати. У Чорному морі нам потрібні нові спільні зусилля. Інакше Чорне море буде так само втрачено, як і Азовське ", - заявив глава української дипломатії.