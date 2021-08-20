Кулеба про ситуацію в Чорному морі: потрібна нова стратегія для всього регіону
Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву про ситуацію в Чорному морі. Він закликає створити нову стратегію для Чорноморського регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра виданню "Новое время".
"Ситуація в Чорному морі вимагає нової стратегії для чорноморських країн НАТО плюс Україна, Грузія і Молдова, які мають вихід до Чорного моря", - заявив він.
За словами міністра, якщо цієї стратегії і спільних об'єднаних сил не буде, Росія почне беззастережно домінувати в Чорному морі так само, як вона зараз домінує в Азовському.
"Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично поки нерозв'язних, враховуючи банальну географію. Тому що географія повністю контролюється Російською Федерацією - і з боку Таманського півострова і з боку Кримського півострова", - сказав Кулеба.