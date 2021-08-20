ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кулеба про ситуацію в Чорному морі: потрібна нова стратегія для всього регіону

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 09:59
Кулеба про ситуацію в Чорному морі: потрібна нова стратегія для всього регіону Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву про ситуацію в Чорному морі. Він закликає створити нову стратегію для Чорноморського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра виданню "Новое время".

"Ситуація в Чорному морі вимагає нової стратегії для чорноморських країн НАТО плюс Україна, Грузія і Молдова, які мають вихід до Чорного моря", - заявив він.

За словами міністра, якщо цієї стратегії і спільних об'єднаних сил не буде, Росія почне беззастережно домінувати в Чорному морі так само, як вона зараз домінує в Азовському.

"Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично поки нерозв'язних, враховуючи банальну географію. Тому що географія повністю контролюється Російською Федерацією - і з боку Таманського півострова і з боку Кримського півострова", - сказав Кулеба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Чорне море
NEWS
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського