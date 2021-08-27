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Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море, - Зеленский

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Кишинев, Пятница 27 августа 2021 14:26
Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Молдову выступил за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Он призвал страны объединяться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.

По его словам, Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Он предложил Румынии и Молдове, у которой есть выход к Черному морю, присоединиться к этой инициативе.

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок... Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, у которых есть общее прошлое, как партнеры, одинаково видящие будущее", - заявил он.

Заява Володимира Зеленського за результатами зустрічі з Президентами Республіки Молдова, Румунії та Республіки Польща

Заява Президента України Володимира Зеленського за результатами зустрічі з Президентами Республіки Молдова, Румунії та Республіки Польща.

Posted by Офіс Президента України on Friday, August 27, 2021

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление о ситуации в Черном море.

Он также заявил, что Россия превратила Крым в военную базу, от которой пытается всех отпугнуть.

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Владимир Зеленский НАТО Черное море
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