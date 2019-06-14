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Україна розмістила євробонди на 1 млрд євро

Новини » Економіка    14.06.2019 - 11:40
Україна розмістила євробонди на 1 млрд євро
Фото: колаж (РБК-Україна)

Випуск єврооблігацій у євро здійснено вперше за останні 15 років

Україна розмістила випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними прес-служби, на нові єврооблігації будуть нараховуватися проценти за ставкою 6,75% річних. Новому випуску присвоєний рейтинг B- рейтинговим агентством Standard & Poor’s та B- рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 20 червня 2019 року.

Як зазначили в Мінфіні, сума заявок на придбання цінних паперів для нової емісії сягнула 6 млрд євро. Залучені кошти будуть направлені на фінансування державного бюджету.

Як заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, Україна повернулася до випуску єврооблігацій, номінованих в євро, після 15-річної перерви.

"Завдяки інтеграції в ЄС, поглибленій та всеохоплюючій зоні вільної торгівлі, передбаченою Угодою про асоціацію, а також розвитку українського бізнесу ЄС став найбільшим торговельним партнером України з 40% від загального обсягу торгівлі. Сьогоднішня стратегічна транзакція демонструє постійну підтримку інвесторів для нашої країни", - сказала вона.

Відзначимо, в останній раз Україна виходила на ринок зовнішніх запозичень в жовтні 2018 року, розмістивши п'ятирічні євробонди на суму 750 млн доларів під 8,994% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів під 9,750%.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, державні запозичення за січень-травень 2019 року склали 182,2 млрд грн.

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