Україна планує випуск євробондів

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Облігації зовнішньої позики будуть номіновані в євро

Міністерство фінансів України планує випуск семирічних єврооблігацій, номінованих в євро. Про це на своїй сторінці у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова.

Вона повідомила, що делегація України вирушає на зустрічі з інвесторами, які упродовж чотирьох днів планується провести у чотирьох містах: Лондон, Франкфурт, Мюнхен і Мілан.

У прес-службі Мінфіну повідомили, що у якості спільних букраннерів для проведення ряду зустрічей з інвесторами залучені BNP Paribas та Goldman Sachs International.

Відзначимо, в останній раз Україна виходила на ринок зовнішніх запозичень в жовтні 2018 року, розмістивши п'ятирічні євробонди на суму 750 млн доларів під 8,994% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів під 9,750%.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, державні запозичення за січень-травень 2019 року склали 182,2 млрд грн. Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 155,5 млрд грн, в тому числі в гривні - 103,2 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу склали близько 176,2 млрд грн. Витрати з обслуговування державного боргу за цей період склали близько 55,0 млрд грн.