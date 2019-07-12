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"Нафтогаз" розміщує євробонди у доларах і євро

Новини » Економіка    12.07.2019 - 17:59
"Нафтогаз" розміщує євробонди у доларах і євро

Компанія випустить облігації 600 млн євро і на 335 млн доларів

НАК "Нафтогаз України" проводить розміщення п'ятирічних євробондів на 600 млн євро під 7,125% і трирічних на 335 млн доларів під 7,375% річних. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Refinitiv IFR.

За даними IFR, попит на облігації в доларах перевищив 850 млн доларів, на євробонди в євро - перевищив 1,5 млрд євро.

"Нафтогаз" запропонував ринку облігації слідом за "Укрзалізницею", яка запозичила минулого тижня 500 млн доларів через розміщення п'ятирічних євробондів під 8,25% річних.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Кабінет міністрів погодив залучення "Нафтогазом України" зовнішнього кредиту на суму до 1 млрд доларів за рахунок випуску і розміщення облігацій. За даними джерел на ринку, інвестори були готові купити євробонди "Нафтогазу" з прибутковістю в 10,9% річних. Тоді "Нафтогаз" відмовився від випуску єврооблігацій через погані умови.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2019 року Україна розмістила випуск єврооблігацій об'ємом 1 млрд євро з кінцевим строком погашення 20 червня 2026 року під 6,75% річних.

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