Україна може скасувати безвіз із Росією з 1 липня, - джерело

Кабінет міністрів сьогодні планує скасувати безвізовий режим із Росією. Нові правила можуть набути чинності вже з 1 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в кабміні.

Оновлено 14:01. Зеленський підтвердив скасування безвізу з РФ.

"Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ. У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України", - написав президент Володимир Зеленський в Telegram.

За його словами, сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення - постанову "Про припинення дії Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією".

Президент підсумував, згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

"Кабмін сьогодні може скасувати безвіз із Росією. Нові правила, швидше за все, набудуть чинності з 1 липня", - повідомляє джерело.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що введення візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

Нагадаємо, за день до початку повномасштабного вторгнення Росії на тлі ескалації на кордонах президент говорив, що питання введення візового режиму залежатиме від дій російської сторони.

Після вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

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