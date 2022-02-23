Чи вводитиме Україна візовий режим з РФ: відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість введення Україною візового режиму з РФ. Він наголосив, що все залежить від подальших кроків російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час брифінгу.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо нашої реакції. Вони пов'язані з подальшими кроками РФ", - сказав Зеленський.

Зазначимо, останнім часом у Верховній раді виступають з ініціативою ввести візовий режим із РФ, а також розірвати дипломатичні зв'язки з країною-агресором.

