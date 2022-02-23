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Чи вводитиме Україна візовий режим з РФ: відповідь Зеленського

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Київ, Середа 23 лютого 2022 15:48
Чи вводитиме Україна візовий режим з РФ: відповідь Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість введення Україною візового режиму з РФ. Він наголосив, що все залежить від подальших кроків російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час брифінгу.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо нашої реакції. Вони пов'язані з подальшими кроками РФ", - сказав Зеленський.

Зазначимо, останнім часом у Верховній раді виступають з ініціативою ввести візовий режим із РФ, а також розірвати дипломатичні зв'язки з країною-агресором.

Нагадаємо, раніше в РНБО озвучували позицію щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією. Як заявляли у відомстві, треба розуміти, що після цих дій Україна буде мати.

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