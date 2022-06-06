Зеленський за візовий режим з РФ. Хоче довести ідею до позитивного результату

Введення візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України - це непогана ідея, яку треба довести до результату.

Про це на зустрічі з журналістами заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна .

"Я вважаю, що те, про що ви говорите (введення візового режиму для російських громадян, - ред.) - це непогана ідея. І я вважаю, що у мене достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату", - зазначив він.

Нагадаємо, за день до початку повномасштабного вторгнення Росії на тлі ескалації на кордонах президент говорив, що питання введення візового режиму залежатиме від дій російської сторони.

Після вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією, через війну не працюють контрольні пункти пропуску на кордоні з РФ і Білоруссю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.