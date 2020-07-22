Україна вводить безвіз ще з 6 країнами

Безвіз з країнами почнеться з 1 серпня
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова. Указ набрає чинності в день свого опублікування.
Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Мова йде про "громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів".
"Безвіз" з цими країнами почнеться з 1 серпня.
Нагадаємо, раніше Україна та Гренада підписали угоду про скасування візових вимог.
Крім того, Зеленський закликав прискорити підписання безвізу з Канадою.
Також РБК-Україна повідомляло, що у квітні набув чинності безвіз між Україною та Еквадором.